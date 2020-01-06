Белоруссия намерена отказаться от оплаты российского газа в долларах. Государство намерено больше не использовать иностранную валюту во внутренних расчетах с дочерней компанией «Газпрома», сообщает Интерфакс.

Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены внести изменения в соглашение с Россией. В постановлении белорусского Кабмина от 3 января говорится о переводе расчетов с РФ за газ в белорусские рубли.

«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ», — гласит документ под названием «О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года».

Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков сомневается в том, что российская сторона согласится на расчет в другой валюте.

«Есть коммерческий контракт, в котором четко прописана валюта для расчетов. Если „Газпром“ не примет позицию Белоруссии, сторонам придется решать вопрос в суде или договариваться. Желание Белоруссии отказаться от доллара США — это вынужденный маневр из-за сокращения валютных поступлений в экономику государства», — цитирует специалиста «Экономика сегодня».

В настоящее время действует договор между Минском и Москвой, согласно которому транзит газа в республику оплачивается по тарифу в 135 долларов за кубометр, тогда как действительная цена — 150 долларов за кубометр. Однако в конце февраля 2020 года срок действия договора истечет и за российский газ Белоруссии придется платить на общих основаниях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток».