Дети Галкина и Пугачевой не узнали себя на видео пятилетней давности

Максим Галкин часто показывает смешные ролики с участием своих детей. В этот раз он решил показать Лизе и Гарри, как выглядели малыши пять лет назад. Реакцию на увиденное видео юморист выложил на своей официальной странице в Instagram.

«Показал детям старое видео с ними, которое выставил в предыдущем посте», — пишет Максим под публикацией.

Дети не верили своим глазам — на кадрах годовалые малыши не говорили, а лишь могли издавать звуки, отдаленно напоминающие слова.

«Почему я рычу?» — с недоумением спрашивает Гарри.

Фанатов растрогала детская реакция на архивные кадры — многие отметили как подросли воспитанники певицы и юмориста за эти годы.

«Такие хорошенькие»;

«Такие умнички, Лизой и Гарри невозможно не любоваться»;

«Гарри красавчик такой, чудный мальчик!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин ответил на вопрос об измене Пугачевой.