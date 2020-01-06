Аделина Сотникова очаровала поклонников «постельным» фото

Российская фигуристка Аделина Сотникова очаровала поклонников чувственным снимком. 23-летняя спортсменка опубликовала фото в своем Instagram-профиле.

В кадре Сотникова позирует в белом халате, лежа на кровати и изящно согнув ножки. Довольно пикантное фото на фоне шикарного городского пейзажа, звезда фигурного катания решила сопроводить рассказом о пяти признаках любви к себе.

«Человека, который себя любит, не блокируют негативные эмоции, болезненный опыт и страхи. Там, где остальные видят закрытую дверь, он замечает огромные перспективы», — резюмировала знаменитость.

Instagram @adelina_sotnikova14

Поклонники олимпийской чемпионки пришли в восторг при виде такого игривого снимка. Больше всего внимание мужской аудитории привлекли стройные ноги спортсменки, которые выгодно смотрелись на фоне белого постельного белья. Фанаты согласились с мыслями фигуристки и засыпали ее комплиментами.

«Ты, как всегда, прекрасна!»

«Вы такая красивая»;

«Очаровательная!» — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аделина Сотникова в соломенной шляпе лишила поклонников дара речи.