Аделина Сотникова очаровала поклонников «постельным» фото

Российская фигуристка Аделина Сотникова очаровала поклонников чувственным снимком. 23-летняя спортсменка опубликовала фото в своем Instagram-профиле.
В кадре Сотникова позирует в белом халате, лежа на кровати и изящно согнув ножки. Довольно пикантное фото на фоне шикарного городского пейзажа, звезда фигурного катания решила сопроводить рассказом о пяти признаках любви к себе.
«Человека, который себя любит, не блокируют негативные эмоции, болезненный опыт и страхи. Там, где остальные видят закрытую дверь, он замечает огромные перспективы», — резюмировала знаменитость.
Поклонники олимпийской чемпионки пришли в восторг при виде такого игривого снимка. Больше всего внимание мужской аудитории привлекли стройные ноги спортсменки, которые выгодно смотрелись на фоне белого постельного белья. Фанаты согласились с мыслями фигуристки и засыпали ее комплиментами.
«Ты, как всегда, прекрасна!»
«Вы такая красивая»;
«Очаровательная!» — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аделина Сотникова в соломенной шляпе лишила поклонников дара речи.