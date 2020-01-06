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  4. Отказ Ирана от ограничений по СВПД не несет угрозы распространения «ядерного оружия» — МИД

Отказ Ирана от ограничений по СВПД не несет угрозы распространения «ядерного оружия» — МИД

, 17:17 | Марина Неруцких Видео 12

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали страны-участницы СВПД обсудить условия для возобновления сделки.

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

В Департаменте информации и печати МИД России прокомментировали заявление Ирана об очередном этапе приостановки своих обязательств в рамках «ядерной программы».

По мнению представителей внешнеполитического ведомства, вынужденная пролонгация приостановки добровольных обязательств, следующих из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) — это результат накопившихся внутри договора противоречий. В связи с этим МИД РФ обратился к странам-участницам «ядерной сделки» обсудить условия для возобновления сделки.

«Призываем все вовлеченные стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряженности и неопределенности в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием», — говорится в сообщении Департамента, опубликованном на официальном сайте.

При этом в ведомстве отметили, что понимают причину действий Тегерана в этом вопросе.

«Заявление Ирана о том, что он более не считает себя связанным теми или иными ограничениями, предусмотренными в СВПД, необходимо рассматривать в контексте всего происходящего вокруг договоренностей, начиная с мая 2018 года, когда США в одностороннем порядке их разорвали», — комментируют сложившуюся ситуацию в российском МИДе.

В сообщении Департамента также указывается, что «отказ Тегерана от предусмотренных СВПД ограничений на развитие своих мощностей и технологических возможностей в области обогащения урана сам по себе не несет какой-либо угрозы с точки зрения распространения ядерного оружия», так как Иран продолжает тесно сотрудничать с МАГАТЭ.

Иран объявил о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств в рамках СВПД 5 января. Двумя днями ранее в результате ракетного удара ВВС США в районе международного аэропорта Багдада погиб командующий спецслужбой «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) Касем Сулеймани. Гибель высокопоставленного офицера вызвала бурную реакцию как в самом Иране, так и в мире.

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