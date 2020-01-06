Nirvana на духовых: оркестр Olympic Brass выступил в Петербурге

Ансамбль медных духовых инструментов Olympic Brass дал концерт в Петербурге. 5 января коллектив исполнил главные хиты мирового рока в собственной интерпретации в концертной программе «We are the champions».

Со сцены Большого зала филармонии накануне вечером звучали cover-версии групп Queen, Nirvana AC/DC, Kiss и других легенд всемирной рок-сцены. Также музыканты исполнили несколько композиций Майкла Джексона.

Услышать переложение знаменитых хитов на духовые инструменты пришло большое количество петербуржцев — в огромном зале практически не осталось свободных мест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Теодор Курентзис представил в Петербурге новую трактовку «Реквиема» Моцарта.