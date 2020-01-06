  1. Пятый канал
  4. Nirvana на духовых: оркестр Olympic Brass выступил в Петербурге

Nirvana на духовых: оркестр Olympic Brass выступил в Петербурге

, 17:50 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 46

Коллектив дал концерт в Санкт-Петербургской академической филармонии 5 января.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Wolfgang Diederich; 5-tv.ru

Ансамбль медных духовых инструментов Olympic Brass дал концерт в Петербурге. 5 января коллектив исполнил главные хиты мирового рока в собственной интерпретации в концертной программе «We are the champions».

Со сцены Большого зала филармонии накануне вечером звучали cover-версии групп Queen, Nirvana AC/DC, Kiss и других легенд всемирной рок-сцены. Также музыканты исполнили несколько композиций Майкла Джексона.

Услышать переложение знаменитых хитов на духовые инструменты пришло большое количество петербуржцев — в огромном зале практически не осталось свободных мест.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Теодор Курентзис представил в Петербурге новую трактовку «Реквиема» Моцарта.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

18:56
«Вы женщина мечты»: Макеева в рубашке на голое тело порассуждала о сексуальности
18:37
Видео момента ДТП в Петербурге, после которого легковушка вылетела на тротуар
18:22
«Царица!!!» Волочкова в кокошнике поздравила подписчиков с Рождеством
18:05
Легковушка после ДТП вылетела на тротуар в Петербурге — есть пострадавшие
18:00
Дочь Пугачевой и Галкина сыграла телеведущую, стоя за стеклянной дверью
17:50
Nirvana на духовых: оркестр Olympic Brass выступил в Петербурге

Сейчас читают

Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей
Рождественский сочельник: что можно и нельзя делать 6 января
Авербух рассказал о гонорарах фигуристов за участие в ледовых шоу

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]