«Царица!!!» Волочкова в кокошнике поздравила подписчиков с Рождеством

Анастасия Волочкова в преддверии Рождества поздравила подписчиков с праздником. Артистка в сказочном костюме с серебристыми вставками и кокошнике, судя по антуражу, сделала фотографию в каком-то ресторане: на заднем плане видны столики под белоснежными скатертями, колонны и панно, а также фортепиано. Снимком танцовщица поделилась на своей странице в Instagram.
«Дорогие друзья, поздравляю от души с Новым годом и Рождеством! Счастья вам, мира и благополучия вашим семьям и, конечно, любви!» — подписала пост звезда.
Поклонникам непривычно видеть Анастасию в одежде и не в шпагате, однако такой образ, судя по отсутствию негативных комментариев под постом, им понравился намного больше. Звезду окрестили Снегурочкой и написали сотни восхищенных комментариев.
«Очень красиво!»;
«Какая красивая Снегурочка!!!!! Вам очень идет этот образ»;
«Волшебно!!! Это ваш образ!!! Не то, что в шпагате…»;
«Царица!!!»;
«Какой классный костюм!»;
«Настя, какая красота! Просто сказочная!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова продемонстрировала шпагат в гамаке.