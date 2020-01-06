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  4. «Царица!!!» Волочкова в кокошнике поздравила подписчиков с Рождеством

«Царица!!!» Волочкова в кокошнике поздравила подписчиков с Рождеством

, 18:22 | Мия Субботина Фото 325

Балерина не стала публиковать очередное фото в шпагате, чем обрадовала поклонников.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова в преддверии Рождества поздравила подписчиков с праздником. Артистка в сказочном костюме с серебристыми вставками и кокошнике, судя по антуражу, сделала фотографию в каком-то ресторане: на заднем плане видны столики под белоснежными скатертями, колонны и панно, а также фортепиано. Снимком танцовщица поделилась на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья, поздравляю от души с Новым годом и Рождеством! Счастья вам, мира и благополучия вашим семьям и, конечно, любви!» — подписала пост звезда.

Instagram @volochkova_art

Поклонникам непривычно видеть Анастасию в одежде и не в шпагате, однако такой образ, судя по отсутствию негативных комментариев под постом, им понравился намного больше. Звезду окрестили Снегурочкой и написали сотни восхищенных комментариев.

«Очень красиво!»;

«Какая красивая Снегурочка!!!!! Вам очень идет этот образ»;

«Волшебно!!! Это ваш образ!!! Не то, что в шпагате…»;

«Царица!!!»;

«Какой классный костюм!»;

«Настя, какая красота! Просто сказочная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова продемонстрировала шпагат в гамаке.

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