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  4. Легковушка после ДТП вылетела на тротуар в Петербурге — есть пострадавшие

Легковушка после ДТП вылетела на тротуар в Петербурге — есть пострадавшие

, 18:05 | Марина Неруцких Срочная новость 91

В серьезной аварии в Красносельском районе Северной столицы пострадали два человека.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Серьезное ДТП произошла в Красносельском районе Петербурга. На перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова столкнулись две иномарки. В результате аварии одну из машин откинуло на тротуар. Легковушка чудом не влетела в остановку, путь ей преградил светофор.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтатке», в дорожном происшествии пострадали двое взрослых, по предварительной информации у них переломы нижних конечностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в массовом ДТП под Курганом.

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