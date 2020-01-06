Серьезное ДТП произошла в Красносельском районе Петербурга. На перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова столкнулись две иномарки. В результате аварии одну из машин откинуло на тротуар. Легковушка чудом не влетела в остановку, путь ей преградил светофор.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтатке», в дорожном происшествии пострадали двое взрослых, по предварительной информации у них переломы нижних конечностей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в массовом ДТП под Курганом.