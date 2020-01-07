  1. Пятый канал
  4. Очевидцы сообщили о пожаре в поселке Тайцы Ленинградской области

Очевидцы сообщили о пожаре в поселке Тайцы Ленинградской области

, 2:13 | Нюра Незванова Фото 64

Сообщается, что инцидент произошел между деревней Старицы и военным городком в поселке Хвойном.

Фото: ВКонтакте @spb_today

Очевидцы сообщили о пожаре, который произошел в поселке Тайцы в Ленинградской области. Как пишут в сети свидетели ЧП, они слышали несколько взрывов, которые изначально приняли за салют. На снимках, которые опубликованы во ВКонтакте, видно сильное возгорание.

Сообщается, что инцидент произошел между деревней Старицы и военным городком в поселке Хвойном. Комментаторы в социальной сети предположили, что причиной пожара стал взрыв газового баллона в частном доме, но подтверждения этой информации нет.

На место выехали экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Тульской области.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

2:13
Очевидцы сообщили о пожаре в поселке Тайцы Ленинградской области
1:52
Глава Пентагона опроверг вывод войск из Ирака
1:24
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством
1:00
Экипаж Вязовича победил во втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
0:34
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
0:13
Путин присутствует на Рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Сейчас читают

Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака
«Богиня!»: Решетова поделилась нереально красивым снимком с отдыха
«Первый шпагат нового года»: Волочкова в мини-бикини спровоцировала фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]