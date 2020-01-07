Очевидцы сообщили о пожаре в поселке Тайцы Ленинградской области

Очевидцы сообщили о пожаре, который произошел в поселке Тайцы в Ленинградской области. Как пишут в сети свидетели ЧП, они слышали несколько взрывов, которые изначально приняли за салют. На снимках, которые опубликованы во ВКонтакте, видно сильное возгорание.

Сообщается, что инцидент произошел между деревней Старицы и военным городком в поселке Хвойном. Комментаторы в социальной сети предположили, что причиной пожара стал взрыв газового баллона в частном доме, но подтверждения этой информации нет.

На место выехали экстренные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Тульской области.