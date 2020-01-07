Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова пообещала год не покупать новые вещи

Дарья Мельникова дала торжественное обещание на своей страничке в Instagram, что в 2020 году не будет покупать новую одежду. Это решение, по словам звезды «Папиных дочек», далось ей нелегко, так как радовать себя обновками артистка любит, но некоторые вещи покупает «бездумно». Единственное исключение Мельникова сделала для нижнего белья и носочно-чулочных изделий.

«Может, мне не нужно столько? Может, у меня в целом все есть?) Или, если относиться к вещам аккуратнее, то и не нужно постоянно покупать новое?

Для кого-то это очевидно и просто. Для мужа моего, например.

Для меня — испытание. Я подвержена всяческому социальному давлению, желаниям быть в тренде, покупать новое и лучшее и тд.

И в течение 20го года я поставила себе условие — не покупать ничего нового» , — написала актриса.

Instagram @melnikovadsh

Дарья также уточнила, что меняться вещами при этом не возбраняется и предложила поклонникам присоединиться к ее флешмобу. Фанаты восприняли идею на «ура».

«Отличная идея, также хочу свести к осознанному потреблению покупку декоративной косметики и парфюмерии»;

«По-моему зреет новый тренд. И мы наконец-то начнем штопать носки»;

«Пробовала. Бывала ломка. Но это возможно… Нашла платье, которому четыре года, все подумали что новое! Дерзайте» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Мельникова посоветовала, как встретить Новый год, чтобы «пришло бабло».