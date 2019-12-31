Дарья Мельникова посоветовала, как встретить Новый год, чтобы «пришло бабло»

Звезда «Папиных дочек» дарья Мельникова встречает Новый год в испанской Марбелье и уже начала праздновать. На своей странице в Instagram она поделилась приобретенными знаниями, как правильно отметить праздник, чтобы в предстоящий год «пришло бабло» и «душевное спокойствие».

Для повышения финансового благополучия встречать 2020 год актриса рекомендует в серебряном. Украшения тоже должны быть из серебра.

«И на дай вам Бог перепутать его с серым», — предостерегает Мельникова.

Instagram @melnikovadsh

Для эмоциональной гармонии одежда должна быть белой или молочной. При этом выбрать лучше что-то одно — или деньги, или гармонию, — а не пытаться получить все сразу. И неважно, будет это вечернее платье или пижама. Мужчинам подходят любые оттенки синего.

Новогодний стол украсить рекомендуется белой скатертью и нежно-голубыми салфетками. А приборы должны быть если не серебряные, то хотя бы серебристого оттенка. Особое внимание в этом году следует уделить качественной еде. По данным Дарьи Мельниковой, на столе обязательно должны быть молочные продукты, например, сыры. Говядину и телятину нельзя. Можно курицу, утку индейку или перепелку.

Говоря о подарках, актриса предупреждает, что крыс лучше не дарить. На первом месте в ее списке — серебряные украшения, затем идут домашняя одежда, аксессуары для дома, косметика и деньги.

«Какие планы на празднование? Я выбрала быть в белом, надеть серебряные сережки и пить молоко из серебряного кубка, чтобы наверняка. Верите в такие штуки? Я в этом году послушаюсь. Ну вдруг работает…», — заключила Мельникова.

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