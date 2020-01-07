Супруга Никиты Преснякова — Алена — оказалась более физически подкована, чем ее муж. Такое заключение сделали поклонники в социальной сети Instagram под постом с видео, где семейная пара демонстрирует свои спортивные навыки.

На кадрах молодые люди по очереди проходят рукоходы с кольцами. Причем Никита в подписи к ролику написал, что испытывал сложности с прохождением этого испытания в связи с большим ростом. И действительно — уже в конце пути внук Пугачевой оказывается практически на земле.

А вот Алене задание явно дается проще, несмотря на то, что на девушке — пальто, под которым видно платье. Она непринужденно и грациозно преодолевает рукоходы.

Никита предложил фолловерам выбрать, кто из них справился с упражнением лучше — муж или жена. Большинство юзеров отдали свои голоса Алене.

«Алена грациозна как пантера!»

«Жена как из «Матрицы!»

«Оба справились. Но жена красиво и элегантно! Классный снаряд», — прокомментировали видео подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена внука Пугачева порадовала фанатов новогодним фото.