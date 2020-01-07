  1. Пятый канал
  4. Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз

Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз

, 9:06 | Нюра Незванова Видео 240

Путешественникам из Незалежной придется пройти дополнительную платную проверку перед выездом в ЕС.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov,Nicolas Landemard, ТАСС Zuma\TASS, Федосенко Наталия, delo.ua

Гражданам Украины, которые могут по безвизовому режиму путешествовать в страны ЕС, усложнят въезд в страны Евросоюза. Речь идет о введении дополнительной платной проверки перед тем, как покинуть страну, пишет издание «Обозреватель».

В 2021 году планируется запустить систему под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Она будет представлять собой единую базу данных о туристах, которые направляются в ЕС.

Данная авторизация будет обязательна для жителей стран, освобожденных от визовых требований.

Стоимость услуги составит 7 евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

Последние новости

9:55
Четыре человека погибли при пожаре в бытовках в Московской области
9:45
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
9:33
В чем подозревают постпреда Свердловской области
9:27
Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма
9:06
Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз
8:53
Серябкина позирует в меховом бюстгальтере на заснеженном склоне — фото

Сейчас читают

ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены
Гороскоп на 7 января: Растущая Луна сулит успех в финансовых вопросах
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]