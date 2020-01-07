Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз

Гражданам Украины, которые могут по безвизовому режиму путешествовать в страны ЕС, усложнят въезд в страны Евросоюза. Речь идет о введении дополнительной платной проверки перед тем, как покинуть страну, пишет издание «Обозреватель».

В 2021 году планируется запустить систему под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Она будет представлять собой единую базу данных о туристах, которые направляются в ЕС.

Данная авторизация будет обязательна для жителей стран, освобожденных от визовых требований.

Стоимость услуги составит 7 евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС.