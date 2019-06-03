Экс-солистка «Демо» раскритиковала Седокову за сладости для онкобольных

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева раскритиковала Анну Седокову за то, что та привезла сладости онкобольным детям, сообщает Teleprogramma.pro. Бывшая участница «ВИА Гра» похвасталась в Instagram, что закупила полную тележку сладкого и теперь направляется в онкоцентр. Зверева напомнила, что сахар может лишь только усугубить участь больных раком.
«Никогда, умоляю вас, не возите онкобольным деткам вот такую медленную смерть. Раковые клетки питаются рафинированным сахаром. Помните это как дважды два», — написала Зверева.
Следом экс-солистка «Демо» опубликовала скриншот из Instagram, на котором видно, что Седокова заблокировала ее. Зверева уточнила, что она блокировку переживет, однако судьба детей вызывает у нее беспокойство.
«Важно, чтобы мамы онко-детей вежливо передарили „подарок смерти“ Ани кому-то, для кого это не может стать угрозой жизни», — резюмировала Зверева.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как Анна Седокова показала свое «натуральное хозяйство».