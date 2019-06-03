Экс-солистка «Демо» раскритиковала Седокову за сладости для онкобольных

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева раскритиковала Анну Седокову за то, что та привезла сладости онкобольным детям, сообщает Teleprogramma.pro. Бывшая участница «ВИА Гра» похвасталась в Instagram, что закупила полную тележку сладкого и теперь направляется в онкоцентр. Зверева напомнила, что сахар может лишь только усугубить участь больных раком.

«Никогда, умоляю вас, не возите онкобольным деткам вот такую медленную смерть. Раковые клетки питаются рафинированным сахаром. Помните это как дважды два», — написала Зверева.

Instagram @sashazvereva