«Расшифровать могу»: Роза Сябитова объяснила, как нагадать жениха в Рождество

Знаменитая телесваха Роза Сябитова дала рекомендации незамужним девушкам, как гадать на суженого в Рождество. Звезда призналась у себя в блоге, что предпочитает кофейные обряды, так как считает их загадочными и интересными.

Прежде чем пытаться разглядеть в гуще кофе тайный смысл, следует проделать недолгий ритуал. Чашку необходимо взять именно в левую руку и по часовой стрелке проделать три круговых движения. Переворачивать чашку на блюдце тоже нужно по-особенному, чтобы одна ее сторона опустилась на край десертной тарелки, а другая — на донышко.

«Дайте чашке постоять приблизительно минутку, переворачивайте ее опять левой рукой, и попробуйте прочитать рисунок», — говорит Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Ведущая предложила также себя в роли гадалки и попросила поклонников показать ей получившиеся магические узоры. Как призналась Роза, некоторые символы она в состоянии прочитать самостоятельно.

«Я конечно не спец в этом деле, но кое-какие символы расшифровать могу. Присылайте!» — призвала сваха.

Подписчики поделились своим опытом со звездной любимицей — многим фолловерам кофейная гуща предсказывала повышения в работе, крепкую любовь и семейное благополучие.

Ранее 5-tv.ru писал, о четырех проверенных способах узнать свою судьбу.