Три человека погибли и один пропал без вести при пожаре в Нижегородской области

Частный дом сгорел в поселке Память Парижской Коммуны в городском округе Бор Нижегородской области. В результате пожара три человека погибли, еще один пропал без вести.

Как стало известно 5-tv.ru, трагедия разыгралась ранним утром. Огонь охватил 108 квадратных метров дома по адресу Футбольная улица 10. Прибывшие на место ЧП сотрудники экстренных служб обнаружили тела трех человек, еще один считается пропавшим без вести.

По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли при пожаре в бытовках в Московской области.