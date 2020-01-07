Четыре человека погибли при пожаре в бытовках в Московской области

Четыре человека погибли при пожаре в бытовках в Подмосковье. По предварительной информации, все погибшие — выходцы из Средней Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла на территории дачного товарищества в деревне Нестерово в Раменском районе Московской области. Огонь охватил строительные помещения хозяйственного назначения. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. В результате пожара четыре человека скончались.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. На месте ЧП работает специальная комиссия, выясняющая причину возгорания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что трое детей стали жертвами возгорания в Ярославской области. Из пожара удалось спасти двоих взрослых.