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Назван самый кассовый мультфильм в истории

, 12:59 | Ниса Мурзанаева Видео 34

Анимационная картина «Холодное сердце — 2» заработала в прокате 1,325 миллиарда долларов.

Фото, видео: Кадр из мультфильма "Холодное сердце 2"

Вторая часть мультфильма «Холодное сердце» стала самой кассовой в истории мирового кинематографа. Картина заработала в прокате 1,3 миллиарда долларов, сообщает Boxofficemojo.

До этого топ самых «прибыльных» мультфильмов возглавляли: «Суперсемейка-2» (1,243 миллиарда долларов) и первая часть ленты «Холодное сердце» (1,281 миллиарда долларов).

В прошедшем году «Холодное сердце — 2» стало для кинокомпании Walt Disney шестым по счету проектом, принесшим прибыль в размере более одного миллиарда долларов.

Мультфильм повествует о приключениях Анны, Эльзы, Кристофа, оленя Свена и никогда не унывающего снеговика Олафа. На этот раз друзья отправятся в заколдованный лес и попытаются выяснить происхождение магических сил Эльзы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новогоднюю серию мультфильма «Возвращение в Простоквашино» посмотрели более миллиона раз.

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