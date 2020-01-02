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Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более миллиона раз

, 15:48 | Игорь Рязов Видео 6

Новая серия посвящена праздничному корпоративу в знаменитой деревне.

Фото, видео: YouTube / Союзмультфильм

Новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино» набрала более миллиона просмотров за три дня. Об этом свидетельствуют данные на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Новая серия посвящена корпоративу в знаменитой деревне. Герои устраивают праздник с песнями, конкурсом по заворачиванию посылок на скорость, шоколадным фонтаном и другими сюрпризами.

Эпизод был опубликован на YouTube-канале «Союзмультфильма» 30 декабря. На данный момент он набрал более одного миллиона 200 тысяч просмотров. Зрители поставили более 19 тысяч лайков и оставили больше тысячи комментариев.

Первая серия возрожденного «Простоквашино» вышла весной 2018 года. В конце мая «Союзмультфильм» запустил официальный YouTube-канал. Всего в первом сезоне мультсериала запланировано 30 эпизодов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о первой серии «Возвращения в Простоквашино» 2019 года. Она повествует о первой любви Дяди Федора.

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