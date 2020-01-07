Оксана Самойлова случайно раскрыла домашнее прозвище Джигана

За семейной идиллией рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой наблюдает почти десять миллионов пользователей в Instagram. На ближайшее несколько месяцев пара вместе с детьми переехала в Америку, чтобы подготовится к четвертым по счету родам. Звездный муж всячески поддерживает супругу. Недавно Оксана показала в сторис блога, как ласково называет любимого в стенах дома.

На кадрах Оксана кокетливо смотрится в зеркало, записывая происходящее на телефон.

«Не знаю, как так вышло, но я просто огромная неожиданно стала. Кар, чего это я такая огромная стала? Как так?» — спрашивает Самойлова.

Видимо «Кар» девушка использует дома вместо обращения «милый», «дорогой» или «Денис» (настоящее имя рэпера).

Мимо внимательных пользователей такая деталь не смогла пройти незамеченной. Подписчики отметили, что несмотря на долгую семейную жизнь, быт не поглотил пару с головой. Отношения Джигана и Оксаны с каждым днем только крепнут. Многие признались, что и сами не прочь дать любимому или любимой милое прозвище.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Джигана показала роскошный дом в Майами.