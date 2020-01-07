  1. Пятый канал
  4. В Эстонии заявили, что не будут ратифицировать договор о границе с Россией

В Эстонии заявили, что не будут ратифицировать договор о границе с Россией

, 15:35 | Мия Субботина Видео 97

По словам спикера парламента Хенна Пыллуааса, для Эстонии новый договор будет иметь огромные юридические последствия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / White Star / Monica Gumm? CHROMORANGE / Bilderbox, Konstantin Kokoshkin; РИА Новости / Сергей Степанов

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году. Об этом он сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR.

«Позиция коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — подчеркнул он.

Пыллуаас также отметил в интервью, что Таллин не будет подписывать договор, даже если первой это сделает Москва. Политик считает, что, если страны заключат новое соглашение о госгранице и Эстония откажется от притязаний на территории Ивангорода и Печорского района — «это будет иметь огромные правовые последствия».

Спикер парламента добавил, что в этом случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и правопреемственность республики.

Тартуский договор был заключен в феврале 1920 года по окончании Освободительной войны 1918–1920 годов. Советская Россия первая признала независимость Эстонии. Между двумя государствами была установлена линия госграницы и по договору к Эстонии отошел Ивангород и большая часть Печорского района Псковской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военный историк объяснил причины территориальных претензий Эстонии к России.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

Последние новости

16:13
«Не скучала в одиночестве»: Лолита заинтриговала фанатов возможным романом
15:55
Экипаж Каргинова победил в третьем этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
15:50
«Как идол богини»: дочь Синди Кроуфорд снялась без бюстгальтера
15:35
В Эстонии заявили, что не будут ратифицировать договор о границе с Россией
15:21
«Рождественская русалочка»: дочь Малинина в бикини поздравила фанатов с праздником
14:55
Сергей Гармаш считает «Вторжение» абсолютным попаданием в зрителя

Сейчас читают

ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены
Гороскоп на 7 января: Растущая Луна сулит успех в финансовых вопросах
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]