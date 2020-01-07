В Эстонии заявили, что не будут ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году. Об этом он сообщил порталу эстонского телерадиовещания ERR.

«Позиция коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — подчеркнул он.

Пыллуаас также отметил в интервью, что Таллин не будет подписывать договор, даже если первой это сделает Москва. Политик считает, что, если страны заключат новое соглашение о госгранице и Эстония откажется от притязаний на территории Ивангорода и Печорского района — «это будет иметь огромные правовые последствия».

Спикер парламента добавил, что в этом случае будет аннулирован Тартуский мирный договор и правопреемственность республики.

Тартуский договор был заключен в феврале 1920 года по окончании Освободительной войны 1918–1920 годов. Советская Россия первая признала независимость Эстонии. Между двумя государствами была установлена линия госграницы и по договору к Эстонии отошел Ивангород и большая часть Печорского района Псковской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

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