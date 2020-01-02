Военный историк объяснил причины территориальных претензий Эстонии к России

Причины территориальных требований Эстонии к России объяснил военный историк Юрий Кнутов. Как сообщал 5-tv.ru, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский мирный договор между страной и Советской Россией якобы до сих пор действует. По документу 1920 года, к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей.

Как напомнил Юрий Кнутов, невыгодный для РСФСР договор заключался, чтобы стабилизировать напряженную ситуацию у западных границ страны и заняться восстановлением там хозяйств, разрушенных Первой мировой и Гражданской войной. Кроме того, государство пошло на этот шаг по политическим мотивам. Тартуский договор фактически признавал существование Советской России. Эстония стала первой страной, де-юре подтвердившей, что такая страна есть на карте.

В последующем Советская Россия была вынуждена соблюдать этот договор до начала Второй мировой войны. В 1944 году указанные территории были возвращены РСФСР.

В 1990 году Эстония с согласия СССР вышла из состава Союза и в последующем, став самостоятельной, начала поднимать вопрос о продолжении действия Тартуского договора.

«Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. Эстония пытается их пересмотреть. Причем в 1999 году был подписан договор о границе между Российской Федерацией и Эстонией. Несмотря на то, что Эстония в письменном виде признала новую границу, она до сих пор периодически выставляет территориальные претензии, связанные с Тартуским договором. Это крайне несправедливо со стороны Эстонии», — говорит военный историк.

По его словам, причина таких требований чисто экономическая.

«В 2020 году заканчивается субсидирование Евросоюзом Эстонии. Более того, Россия перестает использовать все порты Эстонии. Во многом через них шел товарооборот России в Балтийском море. Это приносило солидную прибыль в казну прибалтийского государства. Сейчас построили новые порты в районе Петербурга. Они запущены на 70-80%. И основной грузооборот идет через Ленинградскую область. В результате Эстония находится в крайне тяжелом положении. Чтобы хоть как-то поддержать экономическую стабильность, власти Эстонии раскручивают эту русофобскую карту», — объясняет Кнутов.

Эксперт добавляет, что эстонские политики действуют и по указке Вашингтона в связи с приближением 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тем самым недоброжелатели хотят принизить дату мирового значения, уверен Кнутов.

«Никаких оснований того, чтобы Россия поддержала Тартуский договор, сегодня нет. Он утратил силу по итогам Второй мировой войны, что подтверждено всеми международными договорами и конвенциями, и никогда с тех пор ни Советской Россией, ни Российской Федерацией этот договор как действующий не признавался», — заключает военный историк.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анатолий Вассерман оценил новогоднее обращение Владимира Путина. Политолог согласился с лидером страны в том, что России следует быть готовой к неожиданностям со стороны западных недоброжелателей.