Наука любить: как заинтересовать мужчину определенного знака зодиака

Советы о предпочтениях мужчин в отношениях в зависимости от знака зодиака опубликовал «ПопкорнNews». Как пишет портал, понимание астрологических особенностей партнера станет ценной подсказкой для любой женщины.

Овен

Избранница Овна должна бросать ему вызов, мотивировать на подвиги и саморазвитие. Он должен восхищаться ее преданностью и желанием созидать на благо обоих. Этот знак ценит в партнерше ум и эмоциональность.

Телец

Такому мужчине нужны прикосновения. К подобному проявлению чувств он готов всегда. Телец любит нежность. В компании ласковой женщины он чувствует себя желанным.

Близнецы

Близнецы обожают разговоры. Темы в беседах с ними не должны заканчиваться. Общение для этого знака особенно ценно, если партнерша при этом искренна и не боится признаний. Этому мужчине приятно, когда с ним делятся сокровенным.

Рак

Один из самых эмоциональных знаков нуждается в постоянном внимании и заботе. Женщина Рака позволит ему выплеснуть чувства и эмоции. Избраннице такого мужчины следует всегда быть готовой поддержать его в трудный момент.

Лев

Уверенному в себе мужчине нравится женщина под стать. Лев должен видеть ее самодостаточность и высокую самооценку. При этом он понимает, что никто не совершен. Поэтому избранница должна принимать его недостатки. С такой дамой сердца он по-настоящему счастлив.

Дева

Мужчина-Дева постоянно строит планы и ждет от партнерши того же. Разговоры о совместном будущем внушают ему спокойствие и приятное предвкушение от нового уровня отношений.

Весы

Весам ненавистно одиночество. Мужчина этого знака любит, когда его женщина в поле зрения. Что она делает в этот момент — не так важно. Главное — оставаться рядом с ним на протяжении долгого времени.

Скорпион

Женщина для Скорпиона — и первоклассная любовница, и лучший друг. С ним нужно уметь сочетать романтику и беззаботное общение. Партнерше, которая наслаждается его обществом, он отвечает тем же.

Стрелец

Представитель этого знака любит беззаботно проводить время. Для Стрельца важно, чтобы его спутница имела хорошее чувство юмора, умела рассмешить и сама часто смеялась над его шутками. При этом мужчина не должен чувствовать фальши.

Козерог

Мужчина-Козерог уважает традиции и семейные устои. Ему нужны совместные ужины и просмотры кино. Важные события он желает отмечать только вместе и мечтает, чтобы женщина придумывала новые идеи для совместного времяпровождения.

Водолей

Свободолюбивый Водолей ценит уважение к своему личному пространству и не нарушению его границ. Не менее ценна для него и независимость спутницы. Такой мужчина избегает цепких отношений, и не торопится проводить с партнершей 24 часа в сутки. Его второй половинке нужно это принимать и не осуждать.

Рыбы

Романтики-Рыбы любят себе подобных. Обожают ужины при свечах, прогулки под звездным небом и нежные признания. Отвечать мужчине на проявление этих чувств и самой проявлять инициативу — значит, превратить совместную жизнь в многолетнюю сказку.

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