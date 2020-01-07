Спутник НАСА нашел «двойника» Земли в созвездии Рыб

Американская орбитальная обсерватория TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыла землеподобную планету, потенциально пригодную для жизни, в созвездии Рыб. Известно, что небесное тело удалено от Земли на 100 световых лет. При этом оно находится на достаточно близком расстоянии от своей звезды, чтобы на его поверхности появились условия для существования воды. Об этом заявили в НАСА.

Обнаруженная планета TOI 700 d — одно из немногих небесных тел размером с Землю, которые находили исследовательские аппараты, с пригодными для жизни условиями. Глава отдела астрофизики НАСА Пол Герц сообщил, что спутник был специально разработан и запущен для поиска землеподобных планет.

«Планеты вокруг близлежащих звезд легче всего отслеживать с помощью больших телескопов в космосе и на Земле. Открытие TOI 700 d является ключевым научным открытием как для TESS, так и для обсерватории „Спитцер“, подтвердившей то, что этот мир находится в зоне жизни», — сказал Пол Герц.

TESS анализировал большие сектора космического пространства на протяжении 27 дней для более точного отслеживания изменения яркости звезд в связи с движением вокруг них планет. Аппарат наблюдал за новым объектом 11 месяцев. За время наблюдений астрономы не зафиксировали ни одной вспышки на его поверхности. Изначально TOI 700 d считался звездой, но позже был классифицирован как планета.

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