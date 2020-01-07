«Кто за это ответит?» Мария Захарова напомнила, к каким ошибкам уже привела концепция вседозволенности, насаждаемая США

На протяжении долгих лет высокопоставленные политики США совершали ошибки, которые потом оправдывали внешними причинами. Такое мнение высказала в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет KP.RU.

По словам российского дипломата, именно по такой схеме врагами Штатов были названы РФ и Китай, сейчас Вашингтон пытается обвинить во всех бедах страны Ближнего Востока.

«Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами. <…> Сейчас мы видим ситуацию, которая была настолько очевидна, настолько ее было невозможно списать на кого-то другого, что пришлось списать ее на ошибку», — прокомментировала события начала 2020 года Захарова.

В качестве примера дипломат привела события 20-летней давности. Тогда генерал армии США Колин Пауэлл явился на заседание Совета Безопасности ООН с пробиркой и заявил о необходимости ввода американских войск в Ирак, чтобы не дать Саддаму Хусейну применить оружие массового поражения.

«Совбез был против, никакой резолюции в одобрение или поддержку или легализацию американских действий принято не было, в том числе и благодаря усилиям РФ. Здравомыслие восторжествовало среди других постоянных членов Совбеза. Та „ошибка“ вылилась в целую цепочку катастроф в регионе, которые далее, прорвав все плотины, превратились в огромный поток катастроф, затянув и Европу, и Азию в большом понимании. Это и миграция, и расширение террористической угрозы, и создание глобальных террористических угроз», — напомнила Захарова.

По мнению официального представителя МИД РФ, сейчас «концепция вседозволенности и собственной исключительности» активно пропагандируется не только среди жителей США, но насаждается по всему миру.

В своем выступлении Захарова обратила внимание, что, к примеру, вопрос вывода американского военного контингента из Ирака стоит на повестке дня не только в Вашингтоне, его обсуждают и в НАТО. При этом Вашингтон уже заявил, что готов ввести санкции против Багдада, даже если войска будут выведены на абсолютно законных основаниях.

«Что он (военный контингент — Прим.ред.) там делает, никто не знает. А то, что он должен покинуть территорию страны — должна решать именно сама страна. Такое поведение США стало практически нормой. То же самое в отношении Сирии, Ливии — разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны <…> Кто за это ответит? Кто ответит за то, что число потерь среди мирного населения в Ираке за последние 20 лет никто даже не посчитал? Кто наконец задаст вопрос: сколько все это можно терпеть?» — резюмирует Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к США.