  1. Пятый канал
  4. Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к США

Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к США

, 5:15 | Нюра Незванова 54

Американский лидер заявил, что военные США не намерены покидать Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную авиабазу.

Фото: ТАСС / Zuma

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести в отношении Ирака серьезные санкции, «каких они не видели никогда», если Багдад будет враждебно настроен к США. Также американский лидер пригрозил, что «антииранские санкции покажутся мелочью» по сравнению с ограничительными мерами, которые США могут ввести.

Кроме этого Трамп добавил, что американские военные не оставят Ирак, пока не получат денег за строительство авиабазы в Багдаде.

«У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это», —сказал американский лидер.

Парламент Ирака 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а также за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией, запрещенной в России, ИГ*.

Решение об этом было принято на фоне убийства американскими ВВС командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани 2 января.

* — организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 6 января: Луна в Козероге поможет в достижении целей

Последние новости

6:44
Лолита рассказала, как однажды сорвала новогоднее шоу в Тамбове
6:19
Премия «Золотой глобус»: Какие фильмы признаны лучшими по итогам 2019 года
6:01
Что можно и что нельзя делать на Рождество
5:39
Российский хоккеист получил клюшкой по лицу от капитана канадской сборной на МЧМ
5:15
Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к США
4:43
Кинокритики США назвали лучший фильм минувшего года

Сейчас читают

Шведские хоккеисты раскритиковали поведение россиян на полуфинале МЧМ
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]