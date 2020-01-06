Трамп пригрозил Ираку санкциями в случае «враждебности» к США

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести в отношении Ирака серьезные санкции, «каких они не видели никогда», если Багдад будет враждебно настроен к США. Также американский лидер пригрозил, что «антииранские санкции покажутся мелочью» по сравнению с ограничительными мерами, которые США могут ввести.

Кроме этого Трамп добавил, что американские военные не оставят Ирак, пока не получат денег за строительство авиабазы в Багдаде.

«У нас есть очень дорогая авиабаза, которая находится там. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. Задолго до меня. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это», —сказал американский лидер.

Парламент Ирака 5 января проголосовал за вывод иностранных войск из страны, а также за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией, запрещенной в России, ИГ*.

Решение об этом было принято на фоне убийства американскими ВВС командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани 2 января.

* — организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.