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«Мэрилин Монро, ни дать ни взять!»: Волочкова снялась на яхте в нежном платье

, 19:45 | Валентин Черников Фото 754

Балерина приятно удивила поклонников свежим образом.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Фото Анастасии Волочковой с роскошной яхты приятно удивило е подписчиков в Instagram. Балерина разметила снимок, где запечатлена в нежном платье розового цвета.

В кадре звезда делает фирменный шпагат, стоя на одной ноге. Легкий наряд развевается на ветру, целомудренно прикрывая ноги балерины.

Позади Волочковой виднеется голубое небо, море и один из островов Таиланда. Прогулку на яхте Анастасия назвала волшебной.

Instagram @volochkova_art

В комментариях под свежим во всех отношениях снимком подписчики сравнили 43-летнюю знаменитость с куклой Барби, орхидеей и секс-символом минувшего века Мэрилин Монро.

«Я вас сначала не узнала. Подумала — голливудская звезда! Вам так идут такие нежные оттенки! Почаще бы вас в таких видеть»;

«Кукла Барби»;

«Вы, как орхидея!»

«Мэрилин Монро, ни дать ни взять!» — оценили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова продемонстрировала шпагат в таиландском гамаке.

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