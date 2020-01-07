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  4. Путин подарил икону Спасо-Преображенскому собору в Петербурге

Путин подарил икону Спасо-Преображенскому собору в Петербурге

, 4:01 | Игорь Рязов Видео 22

Президент передал храму на Преображенской площади Северной столицы икону Божией Матери «Тихвинская».

Фото: ТАСС / Демьянчук Александр

Президент РФ Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору в Санкт-Петербурге, где присутствовал на богослужении по случаю Рождества Христова, икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми.

Глава государства прибыл в собор около полночи. Более 30 минут он вместе с другими верующими принимал участие в литургии, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным.

Путин вручил настоятелю икону Богоматери Тихвинской. Российскому лидеру преподнесли икону Казанской Божией Матери. Президент поздравил верующих с Рождеством.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, с Новым годом. Будьте здоровы, будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — сказал он.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе второй год подряд, а в Санкт-Петербурге — третий год подряд. Патриарх Кирилл провел торжественную литургию в Храме Христа Спасителя в Москве и поздравил верующих с Рождеством.

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