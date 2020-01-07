«Захотелось там побывать!»: Пегова встретила Рождество в нижегородском храме

Рождество для Ирины Пеговой наступило в Нижегородской области на Большом Святом озере у села Дедово. Актриса выложила в Instagram несколько фотографий из храма, где отстояла праздничную службу.

«Храм отапливается дровами! И несмотря на то, что есть электричество, все равно зажигают свечи!» — отметила в посте Пегова.

На одном из снимков она действительно стоит в платке на фоне дров. Instagram @pegovairina

Почему Ирина выбрала столь отдаленное место для рождественской службы, она не уточнила. Но озеро, рядом с которым находится церковь, называется Святым не просто так. По одной из легенд, до конца XVII века на его месте стоял монастырь. Однажды он провалился под землю и на его месте возник водоем, в котором позже всплыли иконы.

Подписчики одобрили путешествие Пеговой и пожелали ей всего самого хорошего.

«Ирина, с Рождеством Христовым! Тепла, радости и света!»

«Благодать какая ваш храм, представляю каково находиться внутри»;

«Захотелось там побывать!»

«Удивительное место!»

«Очень обаятельная! Всех благ вам, любви, счастья!» — откликнулись пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Пегова показала, как встретила 2020-й.