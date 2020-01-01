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«Ну просто звезда!»: Ирина Пегова показала, как встретила 2020-й

, 12:52 | Валентин Черников Фото 782

Актриса поделилась с поклонниками яркими фотографиями с новогодней вечеринки.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Праздничными снимками поделилась с поклонниками Ирина Пегова. Актриса выложила кадры с новогодней вечеринки, где появилась в красном платье без верха с черным поясом и глубоким декольте. Яркий образ она дополнила алой помадой. Когда было прохладнее, звезда накидывала белую шубу. В таких нарядах она снялась на фоне зимнего сада.

Instagram @pegovairina

Пегова не указала, где и с кем отмечала 2020-й, а в описании лаконично поздравила подписчиков с Новым годом. В ответ фанаты подарили любимице массу теплых пожеланий и комплиментов в ответный на яркий праздничный образ.

«Господи, красота неземная!»

«Необыкновенная!»

«Прекрасная женщина и чудесная мама! Успеха в работе! Тепла в душе!»

«Ирочка, ты как всегда красавица! Всех благ, счастья, улыбок, здоровья и лучших людей на твоем пути!»

«Ну просто звезда! С Новым годом!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова рассказала, почему ей «дурно становится» от мыслей о наступлении 2020 года.

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