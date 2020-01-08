Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 января, Луна находится в Скорпионе. В этот период времени лучше воздержаться от новых начинаний. Также не стоит принимать решений о смене работы или профессиональной деятельности.
♈ Овен
Овны, вам неоднократно ставили в укор вашу импульсивность, но это однозначно лучше, чем держать все в себе. Не бойтесь выйти из зоны комфорта, а также сегодня будьте наиболее внимательны к своим близким.
Космический совет: обнимите своих близких.
♉ Телец
Телец, вам необходимо заняться собственным саморазвитием, а не самокопанием. Отложите дела и проанализируйте, что принесет вашей душе успокоение. Для некоторых из вас это время станет переломным, вы найдете дело, которое зажжет ваш внутренний огонь.
Космический совет: найдите занятие по душе.
♊ Близнецы
Близнецы, события, которые происходят в вашей жизни неслучайны. Не стоит расстраиваться, если что-то идет не по вашему плану, в конечном счете вы придете к той цели, которую себе поставили. Просто будьте немного посмелее.
Космический совет: будьте смелее.
♋ Рак
Рак, в настоящий момент вам необходимо найти тихую гавань, чтобы залечить душевные раны. Вы слишком часто занимались тем, что шло вам во вред, общались не с теми людьми. Пришло время это исправить.
Космический совет: залечите душевные раны.
♌ Лев
Львы, нет на свете идеальных людей, а вы предъявляете слишком большие требования к окружающим. Если продолжите в том же духе, можете потерять многих. Будьте терпимее к другим.
Космический совет: идеальных людей не бывает.
♍ Дева
Дева, вы вновь пытаетесь уйти от ответственности. Поверьте, выбор решения путем подбрасывания монеты, ни к чему хорошему не приведет. Учитесь сами делать выбор.
Космический совет: не пытайтесь уйти от ответственности.
♎ Весы
Весы, вас ждет небольшое испытание. Вы прошли большой путь и сейчас очень важно не растерять то, чего вы добились. Поддержка близких друзей поможет вам пережить небольшой шторм.
Космический совет: не упустите то, чего так долго добивались.
♏ Скорпион
Скорпионы, сегодня лучше не предпринимать активных действий. Постарайтесь провести день в покое, тишине и умиротворении. Идеально — это время, проведенное за чтением книги. Дайте себе возможность, сделать передышку.
Космический совет: время сделать паузу.
♐ Стрелец
Стрельцы, вам необходимо проанализировать, правильно ли вы ставите границы в отношениях с людьми. У вас явно с этим проблемы. Личное и профессиональное лучше ставить по разные стороны. И еще — не лишним будет провести время на свежем голове — это поможет немного «разгрузить» голову.
Космический совет: разберитесь с личными границами.
♑ Козерог
Козерог, время пересмотреть правила игры. Не самый лучший период для того, чтобы выискивать слабые стороны у окружающих, лучше начните с себя. Честные взаимоотношения станут отличным трамплином для достижения целей. На вас будут равняться.
Космический совет: играйте честно.
♒ Водолей
Водолеи, у вас есть удивительная способность — находить положительные моменты даже в самых непростых ситуациях. Именно поэтому в вашем окружении так много хороших людей, вы притягиваете их. Продолжайте в том же духе.
Космический совет: заряжайте других оптимизмом.
♊ Рыбы
Рыбы, помиритесь с теми, с кем давно находитесь в ссоре. Это поможет наладить многие аспекты в жизни. Сосредоточьтесь на создании более глубоких и прочных связей, это поможет не только в работе, но и в душевном самочувствии.
Космический совет: помиритесь те, кто в ссоре.
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