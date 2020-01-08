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  4. Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

, 3:02 | Нюра Незванова Видео 953

Сегодня представителям некоторых знаков зодиака стоит выйти из зоны комфорта, а кому-то провести время наедине с собой.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 января, Луна находится в Скорпионе. В этот период времени лучше воздержаться от новых начинаний. Также не стоит принимать решений о смене работы или профессиональной деятельности.

♈ Овен

Овны, вам неоднократно ставили в укор вашу импульсивность, но это однозначно лучше, чем держать все в себе. Не бойтесь выйти из зоны комфорта, а также сегодня будьте наиболее внимательны к своим близким.

Космический совет: обнимите своих близких.

♉ Телец

Телец, вам необходимо заняться собственным саморазвитием, а не самокопанием. Отложите дела и проанализируйте, что принесет вашей душе успокоение. Для некоторых из вас это время станет переломным, вы найдете дело, которое зажжет ваш внутренний огонь.

Космический совет: найдите занятие по душе.

♊ Близнецы

Близнецы, события, которые происходят в вашей жизни неслучайны. Не стоит расстраиваться, если что-то идет не по вашему плану, в конечном счете вы придете к той цели, которую себе поставили. Просто будьте немного посмелее.

Космический совет: будьте смелее.

♋ Рак

Рак, в настоящий момент вам необходимо найти тихую гавань, чтобы залечить душевные раны. Вы слишком часто занимались тем, что шло вам во вред, общались не с теми людьми. Пришло время это исправить.

Космический совет: залечите душевные раны.

♌ Лев

Львы, нет на свете идеальных людей, а вы предъявляете слишком большие требования к окружающим. Если продолжите в том же духе, можете потерять многих. Будьте терпимее к другим.

Космический совет: идеальных людей не бывает.

♍ Дева

Дева, вы вновь пытаетесь уйти от ответственности. Поверьте, выбор решения путем подбрасывания монеты, ни к чему хорошему не приведет. Учитесь сами делать выбор.

Космический совет: не пытайтесь уйти от ответственности.

♎ Весы

Весы, вас ждет небольшое испытание. Вы прошли большой путь и сейчас очень важно не растерять то, чего вы добились. Поддержка близких друзей поможет вам пережить небольшой шторм.

Космический совет: не упустите то, чего так долго добивались.

♏ Скорпион

Скорпионы, сегодня лучше не предпринимать активных действий. Постарайтесь провести день в покое, тишине и умиротворении. Идеально — это время, проведенное за чтением книги. Дайте себе возможность, сделать передышку.

Космический совет: время сделать паузу.

♐ Стрелец

Стрельцы, вам необходимо проанализировать, правильно ли вы ставите границы в отношениях с людьми. У вас явно с этим проблемы. Личное и профессиональное лучше ставить по разные стороны. И еще — не лишним будет провести время на свежем голове — это поможет немного «разгрузить» голову.

Космический совет: разберитесь с личными границами.

♑ Козерог

Козерог, время пересмотреть правила игры. Не самый лучший период для того, чтобы выискивать слабые стороны у окружающих, лучше начните с себя. Честные взаимоотношения станут отличным трамплином для достижения целей. На вас будут равняться.

Космический совет: играйте честно.

♒ Водолей

Водолеи, у вас есть удивительная способность — находить положительные моменты даже в самых непростых ситуациях. Именно поэтому в вашем окружении так много хороших людей, вы притягиваете их. Продолжайте в том же духе.

Космический совет: заряжайте других оптимизмом.

♊ Рыбы

Рыбы, помиритесь с теми, с кем давно находитесь в ссоре. Это поможет наладить многие аспекты в жизни. Сосредоточьтесь на создании более глубоких и прочных связей, это поможет не только в работе, но и в душевном самочувствии.

Космический совет: помиритесь те, кто в ссоре.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 6 по 12 января.

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Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

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