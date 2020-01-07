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  4. Мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время представления

Мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время представления

, 22:53 | Нюра Незванова 144

Полицейские проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Актер в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком в одном из домов в Севастополе, пишет РИА Новости. Сообщается, что мужчина работал на заказном представлении, когда произошел этот инцидент.

Ребенка в срочном порядке доставили в больницу.

Правоохранители начали проверку по факту этого происшествия. В настоящий момент устанавливается степень причинения ребенку телесных повреждений, и проводится проверка действий актера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчина в костюме Деда Мороза в Пензе раздавал детям снюс вместо конфет.

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