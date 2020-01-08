«Глаз не оторвать»: певица Слава показала фото старшей дочери в день рождения

Певица Слава показала поклонникам повзрослевшую старшую дочь. На странице артистки в Instagram появилось фото со дня рождения Александры, которой исполнился 21 год.

В кадре сама Слава и ее дочь запечатлены в ресторане в компании близких. Певица позирует в лаконичном черном наряде. Именинница сидит за столом в черном платье, расшитом светлыми стразами.

Instagram @nastya_slava

Поклонники артистки в комментариях принялись поздравлять девушку с праздником. Многие пользователи отметили, что Александра крайне похожа на свою звездную мать.

«Ваша дочка прямо копия вас!»

«Такая красавица, вся в маму!»

«Какие все красивые — глаз не оторвать!» — восхищены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Слава поздравила восьмилетнюю дочь с днем рождения.