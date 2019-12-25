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«Мамина копия»: певица Слава поздравила восьмилетнюю дочь с днем рождения

, 10:17 | Валентин Черников Видео 844

Поклонников умилили кадры артистки с маленькой именинницей.

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Фото, видео: Instagram @nastya_slava

Кадры певицы Славы с дня рождения ее младшей дочери Антонины умилили пользователей Instagram. 24 декабря девочке исполнилось восемь лет. Это событие артистка с наследницей отпраздновали в семейном кругу. В микроблог звезда выложила трогательный видеофрагмент, на котором Тоня задувает свечи на праздничном торте под песню Крокодила Гены и аплодисменты родных.

«Как быстро растут наши малявочки», — написала в другом посте Слава под фотографией с именинницей.

Instagram @nastya_slava

Певица написала «малявочки» во множественном числе, потому что воспитывает двух дочерей. 4 январе старшей Александре стукнет 21. Ее Анастасия Сланевская — это настоящее имя артистки — родила в 19 лет.

Поклонники похвалили Славу за замечательный день рождения для дочери и отметили сходство наследницы с матерью.

«Настя, какая у вас дочка-касотулечка! Ну а вы, как всегда, вне конкуренции»;

«У вас такой милый домашний день Рождения! Просто глоток свежего воздуха среди современных помпезных лакшери, детских праздников с размахом арабских шейхов»;

«Мамина копия», — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава свела с ума кота своим блестящим платьем.

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