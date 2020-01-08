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Аккаунт пресс-службы президента САР в Twitter заблокирован после постов о Путине

, 1:48 | Анастасия Игонина 59

После появления на странице публикации с материалами со встречи Асада с главой РФ профиль подвергся блокировке.

Фото: www.globallookpress.com / Andre M. Chang

Официальный аккаунт пресс-службы президента Сирии Башара Асада в Twitter удалили после публикации записей о Владимире Путине. Об этом стало известно 7 января.

В официальном сообщении пресс-службы сирийского главы, появившемся в Telegram, говорится о том, что это уже не первый подобный инцидент.

«Аккаунт пресс-службы президента Сирийской Арабской Республики был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите президента Путина в Дамаск», — цитирует текст послания ТАСС.

В этой же публикации пресс-служба Асада разместила ссылку на новую страницу в Twitter, на которой уже размещены фотографии и видео со встречи глав Сирии и РФ. Сейчас в качестве официальной причины блокировки основного аккаунта в соцсети указывается «нарушение правил сервиса».

Владимир Путин посетил Дамаск с официальным визитом 7 января. Российский лидер провел встречу с главой САР Башаром Асадом, а также побывал в главном православном храме и главной мечете страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин отметил эффективность сотрудничества САР и РФ в борьбе с терроризмом.

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