Трампу доложили об обстреле американских баз в Ираке

Президента США проинформировали об атаке на американские объекты в Ираке. Об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм. По ее словам, президент США следит за ситуацией и консультируется со своей командой по нацбезопасности, пишет РИА Новости.

Телеканал ABC сообщил, что ударам с воздуха подверглись многочисленные американские объекты в Ираке. По их данным, речь идет об обстрелах баллистическими ракетами со стороны Ирана. В настоящий момент появилась информация об атаке на базу «Эрбиле» и «Аль-Асад». По сообщениям Пентагона, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет.

Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за атаки.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обстановка между США и Ираном накалилась после обстрела американскими военными аэропорта Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.