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Трампу доложили об обстреле американских баз в Ираке

, 3:12 | Нюра Незванова 103

Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм сообщила, что президент США следит за ситуацией.

Фото: www.globallookpress.com / Richard Graulich

Президента США проинформировали об атаке на американские объекты в Ираке. Об этом рассказала пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм. По ее словам, президент США следит за ситуацией и консультируется со своей командой по нацбезопасности, пишет РИА Новости.

Телеканал ABC сообщил, что ударам с воздуха подверглись многочисленные американские объекты в Ираке. По их данным, речь идет об обстрелах баллистическими ракетами со стороны Ирана. В настоящий момент появилась информация об атаке на базу «Эрбиле» и «Аль-Асад». По сообщениям Пентагона, Тегеран запустил более дюжины баллистических ракет.

Иранский Корпус стражей исламской революции взял ответственность за атаки.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обстановка между США и Ираном накалилась после обстрела американскими военными аэропорта Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Сообщалось, что приказ об атаке отдал Дональд Трамп. Американский лидер назвал Сулеймани террористом, который якобы «планировал неминуемые нападения» на американских граждан.

Власти Ирана сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны. Тегеран пообещал ответить, заявив, что у страны есть 13 сценариев мести США. Дональд Трамп же пообещал в случае атаки на американских граждан нанести удары по 52 целям в Иране.

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