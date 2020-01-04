Трамп отдал приказ ликвидировать Сулеймани еще в конце декабря

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о ликвидации главы иранского элитного спецподразделения «Аль-Кудс», генерала Касема Сулеймани в конце декабря 2019 года. Такое решение глава Белого дома принял после атаки иранцев на американскую военную базу в иракском Киркуке, при которой якобы погиб контрактник армии США.

Таким образом Трамп создает опасный прецедент — ликвидация неугодных официальных лиц на территории третьей страны, но другие могут последовать этому примеру. Ведь именно по указке Вашингтона Сулеймани был прозван «террористом», хотя на деле он возглавлял борьбу с приспешниками «Исламского государства»* в Сирии и Ираке.

Тем не менее американский президент, когда до выборов нового хозяина Белого дома осталось менее года, отдал приказ своим помощникам разработать операцию по устранению иранского генерала.

Как сообщает Bloomberg, о подготовке ракетного удара не знали ни конгрессмены, ни пресс-служба Белого дома, которая, впрочем, и не уполномочена обладать такой информацией заранее.

3 января Трамп написал в Twitter, что «хотя Иран никогда и не признает этого, в стране ненавидели и боялись Сулеймани». Президент США либо заведомо игнорирует, либо, по традиции, не удосужился узнать, что погибший с его «легкой руки» генерал был одним из национальных лидеров, символом борьбы с терроризмом.

После его гибели десятки тысяч возмущенных соотечественников вышли на улицы городов исламской республики. Они, а также президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи, премьер-министр страны Али Рабии пообещали ответить на действия американцев.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила убийство Сулеймани тем, что США «интересовало изменение расклада в регионе». Она отметила, что перед нападением на другое государство должно пройти обсуждение в Совете Безопасности ООН. США так и поступили, но только после ракетного удара, что является верхом цинизма.

В Минобороны России заявили, что убийство командующего «Аль-Кудс» приведет к резкой эскалации военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, а также окажет негативное влияние на международную систему безопасности. В ведомстве также напомнили о заслугах Сулеймани в борьбе с террористами в Сирии.

* — запрещена в РФ.