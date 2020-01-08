«Легенда вернулась»: Оззи Озборн представил новый остросоциальный клип

Оззи Озборн выпустил новый клип на песню Straight to Hell. Премьера состоялась на YouTube-канале экс-солиста группы Black Sabbath 6 января.

В ролике 71-летний рокер предстает в образе некоего темного мессии — на нем просторный черный балахон с капюшоном и массивные золотые подвески. В течение всего видео Озборн не расстается с эффектной золоченой тростью.

Основной сюжет видеоряда вращается вокруг массовых беспорядков и протестов — толпа с прикрытыми лицами напирает на ряды полицейских. Итога борьбы двух сторон в клипе нет — судя по тексту, о том, к чему приведут подобные столкновения, Оззи и предлагает подумать слушателям.

В комментариях под видео пользователи бурно выражают восторг от новой работы Озборна. Многие обращают внимание на хлесткие фразы, которыми певец описывает свою позицию. Однако большинство просто восхищается новой работой от легенды мировой музыкальной индустрии.

«Этот человек как вино — с годами только лучше.»

«Мы любим тебя, Принц Тьмы!»

«Легенда вернулась!» — ликуют фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американские ученые обнаружили в ДНК Оззи Осборна генетическую мутацию.