Юрий Антонов раскроет историю своих хитов в «Хит Сториз» на МУЗ-ТВ

Юрий Антонов станет героем проекта «Хит Сториз» на телеканале МУЗ-ТВ

Народный артист России Юрий Антонов станет героем проекта «Хит Сториз» на телеканале МУЗ-ТВ. В программе музыкант раскроет неизвестные подробности создания своих популярных песен — «Нет тебя прекрасней», «От печали до радости» и «Не говорите мне прощай».

Юрий Антонов является одним из самых известных композиторов российской эстрады. За свою карьеру он создал около пятидесяти хитов, многие из которых стали частью музыкальной истории страны.

Первый большой успех пришел к артисту с песней «Нет тебя прекрасней». Антонов написал мелодию, когда работал в ансамбле «Поющие гитары» и находился на гастролях.

«Она писалась, когда мы ехали на гастроли из Питера в Кишинев. Я сидел, брынчал что-то в купе и тут же ее на нотном листе записал», — рассказал Юрий Антонов.

Текст композиции появился благодаря Ирине Безладновой, которая в то время работала в «Ленконцерте» и была близка с музыкантом. Однако сам Антонов опровергает распространенную версию о том, что песня была посвящена конкретному человеку.

«Заблуждение огромное — и у вас, и у остальных. Я никому ничего не посвящал. Я писал и работал. Мне дали стихотворение — я сделал песню», — отметил артист.

После ухода из «Поющих гитар» Антонов передал композицию музыканту Евгению Броневицкому. Именно так песня получила возможность выйти к широкой аудитории.

Позже появился еще один знаменитый хит — «От печали до радости». По словам Антонова, однажды поэт Борис Дубровин передал ему стихотворение, которое композитор случайно отложил и забыл почти на девять лет. Когда музыкант вновь нашел пожелтевший лист, он понял, что перед ним будущая песня.

Еще одну известную композицию — «Не говорите мне прощай» — Антонов создал благодаря уже готовой мелодии. Он предложил поэту Михаилу Рябинину написать к ней текст, однако подходящий вариант удалось найти только после нескольких попыток.

Для песни артист также решил снять один из первых своих видеоклипов. Его созданием занимался молодой британский режиссер Роберт Кромби. Съемки проходили на учебной киностудии ВГИКа, а для проекта использовали современную на тот момент зарубежную технику.

В новом выпуске «Хит Сториз» Юрий Антонов также расскажет о скандалах, которые могли повлиять на его карьеру, и раскроет новые детали истории создания своих главных музыкальных произведений.

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