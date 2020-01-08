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Видео с места серьезного пожара в торговом комплексе под Новосибирском

, 7:36 | Ниса Мурзанаева Видео 15

Возгорание произошло в городе Искитим. Проводится эвакуация.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / 54.mchs.gov.ru; Вконтакте@act54

Торговый комплекс «Центральный» горит под Новосибирском. В связи с происшествием проводится срочная эвакуация людей.

Пожару присвоен третий ранг опасности. Инцидент произошел на улице Вокзальной в городе Искитим Новосибирской области.

О пожаре в торговом комплексе «Центральный» сообщили очевидцы. Видео с места событий опубликовано в соцсети. На кадрах видно, как из-под крыши здания рынка валит густой черный дым, вырываются языки пламени.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте пожара работают экстренные службы города. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека погибли и один пропал без вести при пожаре в Нижегородской области.

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