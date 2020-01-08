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Площадь пожара в торговом комплексе под Новосибирском достигла трех тысяч «квадратов»

, 8:34 | Ниса Мурзанаева Интервью 131

Из загоревшегося здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Площадь пожара в торговом комплексе «Центральный» под Новосибирском достигла трех тысяч квадратных метров. Возгорание произошло на улице Вокзальная в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В 6:44 (по московскому времени) поступило сообщение о возгорании в торговом комплексе. Первые пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через две минуты, плотное задымление на втором этаже», — сказал представитель ведомства Артем Щербаков.

Сообщается, что загоревшееся здание — двухэтажное. Из него при пожаре самостоятельно эвакуировались 30 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.

На ликвидации пожара задействованы 34 человека и 10 единиц техники. По данным МЧС, возгорание идет по всей площади — около трех тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места серьезного пожара в торговом комплексе под Новосибирском.

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