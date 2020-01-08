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«Ну, не принимает вас вода!» Исинбаева показала необычное видео из бассейна

, 11:49 | Ниса Мурзанаева Видео 517

37-летняя олимпийская чемпионка предстала на кадрах в сплошном купальнике и резиновой шапочке.

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Фото, видео: Instagram @isinbaevayelena

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram зацикленное видео ныряния в бассейн. В ролике 37-летняя спортсменка предстала перед зрителями в сплошном купальнике и резиновой шапочке.

Некоторые фанаты решили пошутить по поводу кадров, на которых рекордсменка бесконечное количество раз погружается в воду и выныривает обратно.

«Ну, не принимает вас вода, что же вы ее мучаете?!» — написал фолловер.

Елена Исинбаева призналась — «опасное» ныряние вниз головой немного обеспокоило ее супруга Никиту Петинова.

«Как сказал мой супруг: „Лоб не ушибла так нырять?“ — Обещал дать уроки плавания и ныряния, он же у меня водным поло занимался», — поделилась знаменитость.

Instagram @isinbaevayelena

За сутки ролик знаменитости посмотрели почти 20 тысяч человек. Некоторые поклонники поделились со звездой российского спорта советами о том, как нырять в бассейн правильно.

«Неправильно ныряешь, руки идут из-за ушей при входе в воду, а не перед собой», — высказался подписчик.

Елена Исинбаева и Никита Петинов сыграли свадьбу в 2014 году. Пара воспитывает пятилетнюю дочку Еву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елена Исинбаева раскрыла секрет своих побед.

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