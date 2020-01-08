Фото: Житель Петербурга два года хранил на балконе мумию

Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры мумию. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу еще в октябре 2017 года забила его соседка снизу, когда с потолка ее комнаты в коммуналке на улице Антонова-Овсеенко в Невском районе Северной столицы стали падать личинки мясной мухи.

Женщина стала искать логово червей и обнаружила их полчища под навесным потолком. Жительница коммунальной квартиры отправилась к соседу с верхнего этажа и попыталась прояснить ситуацию. Мужчина заверил, что в его квартире все в порядке, при этом, пустить к себе женщину отказался. В результате петербурженка была вынуждена обратиться за помощью в ЖЭК, где ей порекомендовали сделать уборку и загерметизировать потолок.

7 января причина «загадочного» появления опарышей на потолке коммуналки выяснилась. В квартире, расположенной этажом выше, было обнаружено скелетированное тело мужчины.

Правоохранительные органы в настоящий момент устанавливают личность погибшего и причины его смерти. Следственный комитет инициировал проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер по ушу найден мертвым в многоэтажке Петербурга.