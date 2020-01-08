«Можно расходиться»: Волочкова не впечатлила фанатов откровенным фото

Анастасия Волочкова продолжает делиться с подписчиками фотографиями с новогодних каникул. Праздничные выходные 43-летняя балерина проводит в солнечном жарком Таиланде.

На этот раз звезда опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует на песчаном берегу в красном мини-бикини. Локация для фотосессии выбрана артисткой поистине удачно — на горизонте в голубой воде пришвартованы фешенебельные белоснежные яхты.

«Утренний штиль. Какая же красота вокруг! Тишина и гармония», — подписала пост знаменитость.

Instagram @volochkova_art

Поклонники Анастасии Волочковой высоко оценили фото кумира в откровенном купальнике. Фанаты оставили балерине под публикацией множество восхищенных комплиментов.

«Красавица!»

«Богиня!» — написали пользователи соцсети.

Однако некоторым подписчикам Анастасии Волочковой снимок отчего-то пришелся не по душе. Хейтеров не впечатлила фигура знаменитости и буквально вывело из себя желание балерины во что бы то ни стало ее продемонстрировать.

«Как она надоела со своими телесами»;

«Фотографу надо руки оторвать, не мог как следует отфотошопить»;

«Живот гармошкой»;

«Пациент стабилен. Можно расходиться», — высказались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова продемонстрировала шпагат на яхте в нежном платье.