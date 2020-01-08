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Психолог дала три совета, как настроиться на работу после новогодних праздников

, 19:55 | Ниса Мурзанаева Видео 167

Для большинства россиян выходные закончатся уже завтра — 9 января. Елена Перминова рекомендует перед выходом на работу жить по графику максимально похожему на рабочий.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonja Krebs, Michael Weber, Ralph Debes, imagebroker/Stefan Klein, David Oxberry

Психолог Елена Перминова рассказала, как настроиться на работу после новогодних каникул. Для большинства россиян праздничные выходные подойдут к концу уже завтра — 9 января. По мнению эксперта, в первые рабочие дни россиянам не стоит браться за важные и ответственные задачи.

«Относитесь к себе чуть с большей заботой: не перегружайте себя, делайте перерывы и не засиживайтесь допоздна. Придите вовремя и уйдите вовремя», — цитирует URA.RU специалиста.

Елена Перминова советует в последние дни перед выходом на работу жить по графику максимально похожему на рабочий — меньше находиться на свежем воздухе, раньше ложиться в постель и другое. А вот первые рабочие дни наоборот стоит приблизить по режиму к праздничным выходным.

Еще эксперт рекомендует радовать себя на рабочем месте небольшими поощрениями. Например, когда выполните какую-то сложную задачу — вознаградите себя. Это необязательно должен быть пирожок, можно позволить себе, например, полистать ленту Instagram в течение десяти минут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что диетолог объяснил, как вернуться в форму, после новогодних праздников.

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