Тренер певицы Адель раскрыла секрет невероятного похудения

Мир не перестает удивляться невероятной потере веса британской певицы Адель. Добиться идеальной фигуры поп-диве в свое время помогала звездный тренер из Лос-Анджелеса Камила Гудис по прозвищу «волшебница тела». Она утверждает, что ошеломительная трансформация исполнительницы произошла на 90% благодаря диете.

«Я не верю, что ей очень нравились физические упражнения. Но она изменила свой образ жизни. И я считаю, что 90% — это диета», — сказала популярный тренер.

Instagram @danyyorum, @adeleadeleeee

В настоящее время Камила Гудис не работает с британской певицей. Адель решила трансформировать тело под началом другого гуру похудения, пишет Daily Mail.

Однако голливудский тренер с уверенностью заявляет — она знает, как суперзвезде удалось сбросить лишние килограммы. Новый облик поп-дивы стал реальностью за счет следования нескольким принципам: соблюдение здоровой сбалансированной диеты и потребление меньшего количества калорий, нежели раньше.

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