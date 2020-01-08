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Видео избиения Дмитрия Жванецкого у ресторана в Москве

, 16:11 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное видео 730

На 24-летнего Дмитрия напали после того, как он с другом попытались защитить представительницу слабого пола.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Потасовка в результате, которой пострадал сын известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий попала на камеры видеонаблюдения. Ролик, запечатлевший инцидент оказался в распоряжении 5-tv.ru.

Драка произошла возле ресторана «Цыцыла» на Минской улице в Москве. По словам 24-летнего Дмитрия Жванецкого, он и его приятель всего лишь пытались защитить девушку. После этого у молодых людей возник конфликт с обидчиками представительницы прекрасного пола.

После происшествия пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у наследника знаменитости открытую рану губы и полости рта.

Информации о нападавших пока нет. Правоохранителям предстоит разобраться в произошедшем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына писателя Михаила Жванецкого избили в Москве.

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