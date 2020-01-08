  1. Пятый канал
  4. «Нам мешают делать песни»: продюсер Губина ответил на слухи о его невозвращении

«Нам мешают делать песни»: продюсер Губина ответил на слухи о его невозвращении

, 17:21 | Валентин Черников Эксклюзивное интервью 2 569

Представитель певца уточнил, что он работает над новым музыкальным материалом, но процессу мешает поднявшийся вокруг шум.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @tarasbeat; 5-tv.ru

Намерения Андрея Губина вернуться на большую сцену прокомментировал его саундпродюсер Тарас Ващишин. Месяцем ранее представитель певца сообщил в социальных сетях, что артист записывает новые песни и готовится к сольным концертам. Позже информацию опроверг сам певец.

«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — цитирует слова Губина портал Дни.ру.

По данным сайта, возвращение кумира 90-х в шоу-бизнес осложняется проблемами со здоровьем. Левая сторона его лица подвержена постоянным спазмам и болям.

Как уточнил Ващишин в интервью 5-tv.ru, артист действительно записывает свежие треки, но поднявшийся вокруг ажиотаж не дает ему сосредоточиться.

«Очень много шума, но ничего еще не готово, и нам не дают этого делать. Мешают, задают вопросы. Создавать песни — это большой процесс. Мы надеемся, что он (Губин — Прим.ред) вернется. Но это будет его решение, я не могу на него повлиять. Его надо всячески поддерживать в тишине. Творчество любит тишину», — сказал музыкальный продюсер.

Представитель певца добавил, что Губин чувствует себя хорошо, насколько это возможно в его состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Губин стал дауншифтером и наслаждается жизнью с новой пассией в Таиланде.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний

Последние новости

18:10
Киновед заявил, что успех «Вторжения» определит интерес к российской фантастике
17:55
Связь с пилотами разбившегося в Иране Boeing-737 оборвалась сразу после взлета
17:49
Экипаж Шибалова победил в четвертом этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
17:44
Ростуризм следит за ситуацией с полетами гражданских судов над Ираном и Ираком
17:30
Американские военные покинули две базы в Сирии и направились к границе с Ираком
17:21
«Нам мешают делать песни»: продюсер Губина ответил на слухи о его невозвращении

Сейчас читают

Видео избиения Дмитрия Жванецкого у ресторана в Москве
Гороскоп на 8 января: Луна в Скорпионе — не лучшая пора для новых начинаний
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]