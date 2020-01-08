«Нам мешают делать песни»: продюсер Губина ответил на слухи о его невозвращении

Намерения Андрея Губина вернуться на большую сцену прокомментировал его саундпродюсер Тарас Ващишин. Месяцем ранее представитель певца сообщил в социальных сетях, что артист записывает новые песни и готовится к сольным концертам. Позже информацию опроверг сам певец.

«Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал», — цитирует слова Губина портал Дни.ру.

По данным сайта, возвращение кумира 90-х в шоу-бизнес осложняется проблемами со здоровьем. Левая сторона его лица подвержена постоянным спазмам и болям.

Как уточнил Ващишин в интервью 5-tv.ru, артист действительно записывает свежие треки, но поднявшийся вокруг ажиотаж не дает ему сосредоточиться.

«Очень много шума, но ничего еще не готово, и нам не дают этого делать. Мешают, задают вопросы. Создавать песни — это большой процесс. Мы надеемся, что он (Губин — Прим.ред) вернется. Но это будет его решение, я не могу на него повлиять. Его надо всячески поддерживать в тишине. Творчество любит тишину», — сказал музыкальный продюсер.

Представитель певца добавил, что Губин чувствует себя хорошо, насколько это возможно в его состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Губин стал дауншифтером и наслаждается жизнью с новой пассией в Таиланде.