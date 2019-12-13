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«Армия поклонников скоро услышит»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену

, 20:02 | Ниса Мурзанаева Эксклюзивное интервью 88

Исполнитель уже готовит новые хиты. В сети появилось фото супер-звезды из студии звукозаписи.

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Фото, видео: Instagram @gubin_andrey__; 5-tv.ru

Супер-звезда 90-х Андрей Губин возвращается на сцену. Информацию о том, что поп-певец собирается продолжить музыкальную карьеру подтвердил саундпродюсер исполнителя Тарас Ващишин. Он опубликовал в Instagram фото знаменитости из студии звукозаписи.

Instagram @tarasbeat

Представитель исполнителя рассказал, что в настоящий момент пишутся новые треки, а Андрей Губин уже начал петь. Также Ващишин поделился: команда артиста планирует подготовку к сольным концертам музыканта и большим турам. Даты и площадки выступлений пока неизвестны.

По некоторым данным, Андрей Губин вынужден был покинуть сцену из-за проблем со здоровьем. Левая сторона его лица подвержена постоянным спазмам и болям, пишет Starhit. Саундпродюсер надеется, что совсем скоро многочисленные фанаты смогут услышать новые хиты кумира.

«Я хочу пожелать Андрею, чтобы он быстрее уже реализовал прекрасные треки, которые у него заготовлены. Я надеюсь, что у него это получится. И огромная армия поклонников это скоро услышит», — сказал Ващишин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседка Андрея Губина считает — его подкосила смерть родителей.

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