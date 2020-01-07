Глава Пентагона опроверг вывод войск из Ирака

Глава Минобороны США Марк Эспер опроверг вывод войск из Ирака, о котором говорилось в письме международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

«Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка», — сказал Эспер журналистам.

Речь идет о письме, которое ранее опубликовало агентство Reuters. Оно якобы было отправлено представителями упомянутой коалиции в адрес военных Ирака.

В письме говорилось, что войска коалиции покинут территорию ближневосточной страны. Отмечалось, что это произойдет в знак уважения к суверенитету Ирака.

Парламент Ирака ранее потребовал от правительства страны добиться вывода американских военных. Это произошло после убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отреагировали на его убийство на Ближнем Востоке, в Европе и России. Президент США Дональд Трамп тем временем грозит жесткими мерами Ираку в случае «враждебности» к Америке.