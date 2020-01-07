  1. Пятый канал
  4. Глава Пентагона опроверг вывод войск из Ирака

Глава Пентагона опроверг вывод войск из Ирака

, 1:52 | Игорь Рязов Видео 52

Марк Эспер удивился письму, которое представители возглавляемой США коалиции якобы отправили иракским военным.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Ron Sachs; www.globallookpress.com / Richard Graulich, Rouzbeh Fouladi, Stefani Reynolds

Глава Минобороны США Марк Эспер опроверг вывод войск из Ирака, о котором говорилось в письме международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США.

«Я не знаю, что это за письмо. Мы выясняем, откуда это пришло, но решения покидать Ирак нет. Точка», — сказал Эспер журналистам.

Речь идет о письме, которое ранее опубликовало агентство Reuters. Оно якобы было отправлено представителями упомянутой коалиции в адрес военных Ирака.

В письме говорилось, что войска коалиции покинут территорию ближневосточной страны. Отмечалось, что это произойдет в знак уважения к суверенитету Ирака.

Парламент Ирака ранее потребовал от правительства страны добиться вывода американских военных. Это произошло после убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отреагировали на его убийство на Ближнем Востоке, в Европе и России. Президент США Дональд Трамп тем временем грозит жесткими мерами Ираку в случае «враждебности» к Америке.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

2:13
Очевидцы сообщили о пожаре в поселке Тайцы Ленинградской области
1:52
Глава Пентагона опроверг вывод войск из Ирака
1:24
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Рождеством
1:00
Экипаж Вязовича победил во втором этапе ралли «Дакар» в зачете грузовиков
0:34
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
0:13
Путин присутствует на Рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Сейчас читают

Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака
«Богиня!»: Решетова поделилась нереально красивым снимком с отдыха
«Первый шпагат нового года»: Волочкова в мини-бикини спровоцировала фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]