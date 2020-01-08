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Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии прекратить огонь с 12 января

, 19:26 | Сергей Зеленский Видео 29

Президенты РФ и Турции подчеркнули необходимость сохранения суверенитета североафриканской страны.

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Фото, видео: ТАСС / Гунеев Сергей; 5-tv.ru

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили твердую приверженность территориальной целостности Ливии и призвали стороны конфликта прекратить боевые действия с 12 января. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров обеих стран по итогам переговоров в Стамбуле.

Москва и Анкара призывают стороны конфликта в Ливии незамедлительно сесть за стол переговоров.

«В текущих критических условиях и в свете целей, поставленных в соответствующих резолюциях СБ ООН, мы приняли решение взять на себя инициативу и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня», — говорится в документе.

Путин и Эрдоган подчеркнули, что необходимо предпринять все меры для нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, «чтобы положить конец страданиям ливийского народа и вернуть мир и процветание в страну».

Правительство в Триполи ранее запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил маршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. Парламент республики 2 января разрешил отправку турецких военных в Ливию, однако большинство стран региона выступает категорически против этого.

После убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году страна фактически перестала функционировать как единое целое — в ней установилось двоевластие. Восток Ливии возглавил избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.

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